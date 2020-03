Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Diesel abgezapft

Heiden (ots)

Auf Diesel hatten es Treibstoffdiebe in der Nacht zum Donnerstag in Heiden abgesehen. Die Täter brachen den Tank einer Zugmaschine auf, die an der Ramsdorfer Straße gestanden hatte. Die Unbekannten zapften circa 300 Liter Diesel ab. Nach ersten Erkenntnissen füllten sie den Kraftstoff in eine Mülltonne; diese fand sich später in der Nähe des Tatortes. Zudem musste die Fahrbahn gereinigt werden - darauf war Diesel geflossen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

