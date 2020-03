Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Donnerstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Der 71-Jährige hatte gegen 13.30 Uhr die Neustraße in Richtung Ochtruper Straße befahren. Nach seinen Angaben sei er dort hinter einer Imbissbude einigen entgegenkommenden Fußgängern ausgewichen, dabei mit den Reifen an ein Stromkabel auf der Fahrbahn geraten und zu Fall gekommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. (02562) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

