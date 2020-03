Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheibe eingeschlagen und Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 3.500 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt aus einem Fahrradgeschäft entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter eine Scheibe des Gebäudes an der Petersfeldstraße eingeschlagen. Die Einbrecher entwendeten ein schwarz lackiertes Zweirad vom Typ Gazelle Arroyo. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

