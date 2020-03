Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Trunkenheitsfahrt abgestritten

Ahaus (ots)

Ein 52 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag in Ahaus-Wüllen im alkoholisierten Zustand hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten den Mann am Abend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Stadtlohner Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,6 Promille hin. Der angetrunkene Mann stritt ab, den Wagen gefahren zu haben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Führerschein sicher. Eine Ärztin entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

