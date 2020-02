Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei verhindert Wohnungseinbruch

Hamm-Mitte (ots)

Während sich eine 38-Jährige am Samstagabend (22. Februar) in ihrer Wohnung im Paracelsuspark aufhielt, verschaffte sich ein 39-jähriger aus Paderborn gegen 21 Uhr durch Überwinden eines Zaunes Zutritt zu deren Garage. Hier randalierte er lautstark. Da der Verdacht bestand, dass der alkoholisierte Eindringling in die Erdgeschoßwohnung des Reihenhauses einbrechen wollte, wurde dieser durch zeitnah eingesetzte Polizeibeamte vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (es)

