Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf Spielplatz gezündelt

Gronau (ots)

In Brand gesetzt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Gronau eine Mülltonne. Die Tat spielte sich auf einem Spielplatz an der August-Hahn-Straße ab. Ein Zeuge alarmierte die Polizei; die Beamten konnten die Flammen löschen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell