Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Dachdecker stehlen Schmuck aus Tresor

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 29. August, gegen 12 Uhr klingelten drei falsche Dachdecker an einem Einfamilienhaus auf der Brändströmstraße. Die drei gaben gegenüber der 93-jährigen Wohnungsinhaberin an, dringende Dacharbeiten durchführen zu müssen. Während die 93-Jährige mit einem Betrüger durch das Haus ging, stahlen die anderen beiden Schmuck aus einem offenstehenden Tresor. Zudem stellten die Betrüger der Dame noch eine Quittung für die angeblich geleistete Arbeit aus, die die Geschädigte mit Bargeld beglich. Die Gauner verließen gegen 12.45 Uhr das Haus in unbekannte Richtung. Die Täter waren ungefähr 30 Jahre alt und hatten alle eine stabile Figur. Sie trugen alle Handwerkerbekleidung, zwei von ihnen hatten Baseballmützen auf dem Kopf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

