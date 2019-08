Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spinde aufgebrochen

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch, 28. August, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, mehrere Spinde in einem Altenheim in der Straße An den Kirchen auf. Bei allen Spinden wurde das Schloss aufgehebelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

