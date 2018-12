POL-PDNR: Wissen - Verdacht der versuchten Räuberischen Erpressung

Wissen (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen, von denen zwei momentan bekannt sind, kam es am Abend des 05.12.2018, gegen 19:00 Uhr, in Wissen in der Nähe des NORMA-Marktes. Laut Angaben des 28jährigen Anzeigenerstatters wurde er von zwei männlichen Personen angegangen. Während er von einer Person festgehalten wurde, habe die zweite Person ihn auf den Kopf und in die Nierengegend geschlagen. Die Täter hätten Geld, bzw. sein Handy gefordert. Hätten jedoch letztlich keine Beute gemacht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Hinweise zu der vorgenannten versuchten Räuberischen Erpressung, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell