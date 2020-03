Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Motorroller aus Garage entwendet

Heek (ots)

Einen Motorroller haben Diebe am Donnerstag in Heek gestohlen. Das schwarz lackierte Fahrzeug mit roten Streifen vom Typ Yamaha SA 14 hatte in einer unverschlossenen Garage an der Straße Schwatten Berg gestanden. Abgespielt hat sich die Tat dort zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

