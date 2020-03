Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht auf der K 63

Auf dem Dach im Graben gelandet

Polizei sucht weißen Pkw

Vreden (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 06:30 Uhr auf der K 63 zwischen Ottenstein und Vreden zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer geriet mit seinem weißen Pkw in Fahrtrichtung Ottenstein in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 29-jähriger Autofahrer aus Ahaus wich dem Fahrzeug aus, verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und landete auf dem Dach im Straßengraben. Der 29-jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein dem Ahauser folgender Autofahrer musste ebenfalls dem entgegenkommenden, weißen Pkw ausweichen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) .

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell