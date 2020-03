Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Beim Verlassen eines Discounter-Parkplatzes an der Straße Pfeifenofen gegen 11:40 Uhr übersah am Freitagmittag ein 61-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn eine bevorrechtigte Radfahrerin. Die 71-jährige Stadtlohnerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 1.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell