Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mann leistet Widerstand

Rhede (ots)

Am Dienstagmorgen griff ein 27-jähriger Mann im Rheder Krankenhaus einen Arzt an, er versuchte ihn zu schlagen, schubste und beleidigte ihn. Anschließend verließ er das Krankenhaus. Da sowohl Selbst- als auch Fremdgefährdung nicht auszuschließen waren, wurde die Polizei informiert. Die Polizisten trafen den Mann auf dem Gehweg der Bocholter Straße zwischen Rhede und Bocholt an. Dieser warf eine Geigentasche in Richtung der Beamten und rannte auf die Fahrbahn um zu flüchten. Im weiteren Verlauf wehrte er sich heftig gegen die Maßnahmen der Beamten, schlug um sich und versuchte mit erheblichem Kraftaufwand sich aus dem Griff der Beamten zu lösen. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen, beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der 27-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

