POL-BOR: Rhede - Werkzeuge gestohlen

Gewaltsam das Scheunentor aufgebrochen haben unbekannte Täter am Mittwoch in Rhede und sich so Zugang zur Werkstatt einer Firma an der Updarpstegge verschafft. Dort erbeuteten die Einbrecher hochwertige Werkzeuge. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

