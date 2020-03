Polizei Aachen

POL-AC: Spritztour in Baesweiler mit gestohlenen Pkw endete mit Überschlag - Zeuge informiert Polizei

Bild-Infos

Download

Baesweiler (ots)

Am heutigen Morgen (30.03.2020) gegen 1.30 Uhr wurde ein Zeuge durch einen lauten Knall auf einen Autounfall in Baesweiler, Jülicher Straße aufmerksam. Von seiner Wohnung aus sah er einen Pkw, der auf der Seite lag. Vier schwarz gekleidete Personen kletterten aus dem Auto und flüchteten. Polizisten trafen im Nahbereich auf einen 18-jährigen Mann und einen 15-jährigen Jugendlichen. Beide waren dunkel gekleidet. Letztgenannter hatte eine Kopfverletzung. Er wurde zunächst medizinisch behandelt. Dabei verlor er zudem noch Drogen aus seiner Kleidung, welche von den Polizisten sichergestellt wurden. Offensichtlich handelte es sich um zwei der insgesamt vier Mitfahrer. Der Fahrer und ein Beifahrer konnten fliehen. Nach Angaben der angetroffenen Personen verlor der Fahrzeugführer auf der Jülicher Straße die Kontrolle über den Pkw, wodurch sich dieser überschlug. Die vier Insassen kletterten nach dem Unfall aus dem Auto und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten stellten den als gestohlen gemeldeten Pkw sicher. Der 15-jährige gab aufgrund der aufgefundenen Drogen einen freiwilligen Urintest ab, der positiv verlief. Ein Arzt entnahm von beiden Personen Blutproben. Die Einleitung von Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und dem Verstoß gegen das BTM-Gesetz erfolgte. Anschließend wurde die beiden Personen den Eltern übergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell