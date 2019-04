Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugdiebstahl beobachtet

Selfkant-Süsterseel (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus dem Selfkant musste am Donnerstag (25. April) beobachten, wie sein Fahrzeug entwendet wurde. Er stellte den weißen Pkw Caddy, der mit HS-Kennzeichen ausgestattet war, gegen 16.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg (Fortsetzung der Hochstraße in Schalbruch) ab. Gegen 16.35 Uhr bemerkte er, dass eine männliche Person sich am Fahrzeug aufhielt, einstieg und mit dem Wagen in Richtung Konigsbosch (NL) davon fuhr. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, hatte eine schmale Statur, war zirka 170 Zentimeter groß und hatte braune oder blonde Haare. Wer hat die Tat beobachtet oder das Fahrzeug nach der Tat gesehen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

