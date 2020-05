Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kirchenbollenbach: Vandalen beschädigen Grünfläche der Sportanlage

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Samstag, 16.05.2020 auf Sonntag, 17.05.2020, wurde der Rasenplatz im Stadtteil Kirchenbollenbach durch bislang unbekannte Täter mit einem Fahrzeug beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden, beläuft sich jedoch vermutlich in einem vierstelligen Bereich. Zeugen, die zur Tatzeit Fahrzeuge in der Nähe des Sportplatzes gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 in Verbindung zu setzen.

