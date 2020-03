Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Motorradfahrer geben können, der am Dienstag gegen 11:30 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden sollte. Mithilfe von Anhaltezeichen wollten die Beamten den Motorradfahrer anhalten. Doch dieser ignorierte dies und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart davon. Die Streife nahm umgehend die Verfolgung auf. Während der Flucht missachtete der Motorradfahrer mehrere rote Ampeln und musste sogar im Kreuzungsbereich zur Richard-Wagner-Straße stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Querverkehr zu vermeiden. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Stuttgart. Letztendlich haben die verfolgenden Beamten das Zweirad auf der B 27 zwischen den Ausfahrten Kornwestheim-Mitte und Kornwestheim-Süd aus den Augen verloren. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, in die ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifen der Polizeipräsidien Stuttgart sowie Ludwigsburg mit eingebunden waren, blieben erfolglos. Möglicherweise hat der Unbekannte, der zur Tatzeit mit einem schwarzen Motorrad unterwegs war, andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diesbezüglich sucht die Polizei nun nach Geschädigten und weiteren Hinweisgebern, die den Vorfall beobachtet haben oder detaillierte Angaben zum Motorradfahrer machen können.

