Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrekturmeldung zu "Kornwestheim: Unfallflucht" von 10:25 Uhr

Ludwigsburg (ots)

In der Meldung von 10:25 Uhr zu "Kornwestheim: Unfallflucht" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich in Remseck am Neckar - Aldingen und nicht wie in der Überschrift angegeben in Kornwestheim. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

