POL-OG: Hohberg, A5 - Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Unfall

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalles in den frühen Mittwochmorgenstunden auf der A5 bei Hohberg. Ein 33 Jahre alter Autofahrer war gegen 1:30 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als er auf dem zweispurigen Streckenabschnitt gerade einen Honda überholte. Währenddessen verlor der überholende Pkw-Lenker wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Infiniti und streift den neben ihm befindlichen Honda. Durch die Kollision werden beide Fahrzeuge in die Leitplanken abgewiesen. Während der Honda auf dem Standstreifen zum Stehen kam, drehte sich der Infiniti weiter um 180 Grad und kam nach einem weiteren Kontakt mit den Leitplanken ebenfalls zum Stehen. Durch auf die Fahrbahn geschleuderte Steine, Fahrzeugteile und Leitplankenteile werden ein nachfolgender Volvo und ein Mercedes Sprinter ebenfalls beschädigt. Der Fahrer und die Beifahrerin im Honda wurden durch den Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle mussten der Standstreifen und die rechte Spur gesperrt werden.

