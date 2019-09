Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190912.2 Itzehoe: Einbrecher unterwegs

Itzehoe (ots)

Zu einem Einbruchsversuch ist es am Mittwochmittag in Itzehoe gekommen. Möglicherweise war es die Heimkehr des Hausbewohners, die die Täter verscheucht hat. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 14.20 Uhr begaben sich Unbekannte in den rückwärtigen Bereich eines Grundstücks in der Twiedbergstraße. Sie griffen sich einen Stein aus dem Garten und schlugen damit die Terrassentür ein. In das Gebäudeinnere stiegen die Täter nicht ein - unter Umständen war es das wahrnehmbare Heimkommen des Geschädigten, das die Eindringlinge in die Flucht schlug. Der Sachschaden, den die Unbekannten anrichteten, dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

