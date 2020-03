POL-LB: Unfallflucht in Korntal-Münchingen; Gewahrsamnahme in Ludwigsburg; Unfallzeugen in Ludwigsburg gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim rückwärts Ausparken gegen einen BMW, der zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 20:30 Uhr in der Liegnitzer Straße in Korntal abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

Ludwigsburg-Pflugfelden: 40-Jähriger in Gewahrsam genommen

Mit einem aggressiven Zeitgenossen hatten es am Montagmittag Bauarbeiter sowie Polizeibeamte im Römerhügelweg in Ludwigsburg-Pflugfelden zu tun. Im Bereich einer Berufsschule führten die Bauarbeiter auf dem Schulhof Arbeiten durch. Gegen 13:00 Uhr wurden sie durch einen deutlich alkoholisierten 40-Jährigen angepöbelt und bei ihrer Arbeit gestört. Aufgrund dessen wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen den Querulanten vor Ort an. Auch ihnen gegenüber trat er aggressiv auf und kam den Anweisungen der Polizisten nicht nach. Im Beisein einer weiteren Streifenwagenbesatzung, die ebenfalls hinzugezogen wurde, wurde der Mann nach Ausweisdokumenten durchsucht. Im weiteren Verlauf erhielt der 40-Jährige einen Platzverweis. Nachdem der Störenfried den Platzverweis ignoriert hatte, ging er in drohender Haltung auf die Beamten zu. Diesbezüglich musste der Mann schließlich zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste mit richterlicher Anordnung die Nacht beim Polizeirevier Ludwigsburg verbringen.

Ludwigsburg: Unfallzeugen gesucht

Am Montag gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Leonberger Straße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Autofahrer von einem quer zur Fahrbahn verlaufenden Parkplatz in einem Zug auf die Leonberger Straße eingefahren sein. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf den Durchgangsverkehr, der in Richtung Karlsplatz unterwegs war. Im Zuge des Einfahrmanövers musste ein noch unbekannter Pkw-Lenker und ein nachfolgender 51 Jahre alter Linienbusfahrer stark abbremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Während sich beim Abbremsen im Bus fünf Mitfahrerinnen im Alter von 25, 42, 45, 48 und 58 Jahren leicht verletzten, setzten der Einfahrende, der möglicherweise am Steuer eines roten Fahrzeugs saß, sowie der unbekannte Pkw-Lenker ihre Fahrt in Richtung Karlsplatz fort. Die 58-jährige Frau musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus wurde vor Ort noch eine weitere Frau durch eine zweite Rettungsdienstbesatzung versorgt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Personen die Hinweise zu den beiden noch unbekannten Autofahrern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

