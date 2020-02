Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vermisster Nordhorner tot aufgefunden

Nordhorn (ots)

Bereits am Freitagmorgen haben Passanten eine leblose Person im Bereich des Wehres im Nordhorner Stadtpark entdeckt. Der tote Mann wurde in der Folge von Einsatzkräften der Feuerwehr und der DLRG aus der Vechte geborgen. Mittlerweile ist klar, dass es sich bei dem Verstorbenen um den seit mehr als vier Wochen vermissten Patrick Sommer handelt. Eine am Montagvormittag durchgeführte Obduktion des Leichnams ergab keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des 21-Jährigen. Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim bittet darum, die im Rahmen Öffentlichkeitsfahndung in den sozialen Netzen geteilten Bilder von Patrick Sommer, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell