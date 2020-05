Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Rad-Felgen-Kombination

Kirschweiler (ots)

In der Nacht vom 16.05.2020 auf den 17.05.2020 kam es vermutlich zwischen 22:00 und 02:30 Uhr zu einem Diebstahl auf dem Hof des Autohauses Wiesemes in Kirschweiler. Ein bislang unbekannter Täter bockte einen silbernen Mercedes-Benz auf mehreren Altreifen auf, demontierte alle vier Räder des Fahrzeugs und entwendete diese im Anschluss. Der Schaden beläuft sich in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 erbeten.

