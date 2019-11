Polizei Hamburg

POL-HH: 191119-2. Weitere Stufe der Öffentlichkeitskampagne "In Hamburg schaut man hin": Polizeieinsätze "live" bei Twitter

Hamburg (ots)

Zeit: a) 20.11.2019, 11:00 bis 23:00 Uhr, b) 20.11.2019, 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr Ort: a) Hamburger Stadtgebiet, b) Polizeipräsidium Hamburg, Bruno-Georges-Platz 1, 22297 Hamburg

Im Rahmen der aktuellen Öffentlichkeitskampagne "In Hamburg schaut man hin" werden am morgigen Mittwoch für 12 Stunden aktuelle Polizeieinsätze getwittert.

Ende September startete die Polizei im Rahmen einer spektakulären Pressekonferenz am Fuße des eigens dafür illuminierten Hamburger Fernsehturms die größtangelegte Öffentlichkeitskampagne der letzten Jahre und Jahrzehnte. Unter dem Motto "In Hamburg schaut man hin" soll mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen die Aufmerksamkeit der Hamburger Bevölkerung geweckt und das Band zwischen den Hamburgerinnen und Hamburgern und der Polizei gestärkt werden.

Zum Kampagnenstart wurden sechs verschiedene Plakatmotive veröffentlicht, die sich mit unterschiedlichen Deliktsfeldern beschäftigen. Weitere Motive werden folgen. Sie alle zeigen Szenen, die man aus dem Alltag kennt, die aber nicht immer eindeutig sind: Ist es ein Einbrecher, der da am Fenster hantiert, oder nur jemand, der seinen Schlüssel vergessen hat? Das mulmige Gefühl, dass etwas nicht stimmt, macht sich breit. Solche und ähnliche Hinweise sind für die tägliche polizeiliche Arbeit besonders wichtig - doch nicht immer wird die Polizei auch angerufen. Die Kampagne ist daher auch ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger, den Kontakt zur Polizei zu suchen. Es gilt: "Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!".

Mehrfach seit Kampagnenstart sind Hinweisgeber schon für ihr wachsames Auge und die Alarmierung der Polizei belobigt worden.

In den Stadtteilen gibt es immer wieder zahlreiche Infostände und Aktionen, in deren Rahmen über 10.000 Flyer und andere Streumittel wie Kugelschreiber, Luftballons und Aufkleber verteilt werden. Weitere solcher Veranstaltungen werden in den kommenden Monaten folgen.

Es wurden rund 10.000 Plakate gedruckt, von denen allein über 3.000 als sogenannte City-Light-Plakate in der Stadt zu sehen sind. Seit Anfang November sind ausgewählte Züge der Hamburger S- und U-Bahnen auch mit sogenannten Scheibenplakaten, die Präventionsbotschaften vermitteln, beklebt.

Anlässlich der dunklen Jahreszeit folgt nun ein weiteres Element der Öffentlichkeitskampagne: Ab 11:00 Uhr wird über Twitter für 12 Stunden "live" aus der Einsatzzentrale über aktuelle Einsätze informiert. Es wird ein Einblick in die Vielfalt und den Umfang der täglich zu bewältigenden Einsätze ermöglicht, im Fokus stehen dabei auch eingehende Hinweise auf zunächst vielleicht unklar erscheinende Situationen. Gerade weil mit der dunklen Jahreszeit auch immer ein Anstieg der Einbruchszahlen einher geht, sind Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Stadtteilen von ganz erheblicher Bedeutung. Alle Tweets dieser Aktion werden mit dem Hashtag #12hPEZ versehen. Im Verlauf der Aktion werden auch Tipps zum Einbruchschutz getwittert.

Medienvertreter haben zwischen 12:30 und 13:30 Uhr die Möglichkeit, das Social Media Team bei seiner Arbeit in der Polizeieinsatzzentrale zu besuchen.

Der Leiter der Schutzpolizei, Hartmut Dudde, steht für O-Töne zur Verfügung. Auch der Schauspieler Harald Maack, unter anderem bekannt aus der Serie 'Notruf Hafenkante' als Jörn "Wolle" Wollenberger in der Funktion des Wachhabenden, wird die Aktion begleiten.

Es wird um Voranmeldung bis Mittwochmorgen, 09:00 Uhr gebeten. Zudem ist ein zeitgerechtes Erscheinen im Foyer des Polizeipräsidiums zu 12:30 Uhr erforderlich.

