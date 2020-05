Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Graffiti an Schulwand gesprüht - Jugendlicher geschnappt

Overath (ots)

Am vergangenen Samstag (23.05.) beschädigten Jugendliche gegen 23:10 Uhr mit Graffiti die Wand eines Schulkomplexes in der Perenchiesstraße. Die Polizei konnte im Zuge der Fahndung in der Nähe des Tatorts einen 15-Jährigen antreffen, der an den Händen und an der Kleidung frische Farbspuren aufwies. Zudem führte der Junge eine Sturmhaube und schwarze Arbeitshandschuhe mit sich.

Die mitgeführten Gegenstände des 15-Jährigen wurden beschlagnahmt; den Jungen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. (ma)

