Polizei Lippe

POL-LIP: Schwer verletzter Kradfahrer

Lippe (ots)

(Lu) Blomberg Borkhausen - Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, übersah ein 49-jähriger Herforder mit seinem Pkw Mercedes, einen entgegenkommenden 22-jährigen Kradfahrer aus Detmold. Bei einem Wendemanöver in Höhe des Flugplatzes, kam es zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der Verletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Detmold eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens liegt bei ca. 6500 Euro.

