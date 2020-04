Polizei Lippe

POL-LIP: Trunkenheitsfahrt

Lippe (ots)

(ho) Kalletal - Am Samstag gegen 14:20 Uhr verunglückte ein alkoholisierter PKW auf der Lüdenhauser Str. Der 58-jährige Extertaler fuhr mit seinem VW Golf von Herbrechtsdorf kommend in Fahrtrichtung Lüdenhausen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und beschädigte die Ortstafel sowie einen Leitpfosten. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten eine deutliche Alkoholeinwirkung bei ihm fest und veranlassten eine Blutentnahme im Klinikum. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher.

