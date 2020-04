Polizei Duisburg

POL-DU: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Duisburg-Röttgersbach (ots)

Am Freitag, 10.04.2020, gegen 06:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Schlachthofstraße in Duisburg-Röttgersbach in Richtung Oberhausen-Holten. In Höhe des Kreisverkehrs Kaiser-Friedrich-Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel, die als Querungshilfe des dortigen Fußgängerüberweges dient. In der Folge schleuderte er gegen ein weiteres am rechten Fahrbahnrand aufgestelltes Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit einem geparkten Pkw, welcher wiederum auf einen davor abgestellten Pkw geschoben wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen anderen Autofahrer wurde er sogar kurzfristig verfolgt, dieser hatte ihn jedoch später aus den Augen verloren. Aufgrund sachdienlicher Hinweise von Zeugen konnte der Pkw an der Halteranschrift stark unfallbeschädigt aufgefunden und der 44-jährige Fahrzeughalter zuhause unverletzt angetroffen werden. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Wache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der stark unfallbeschädigte Pkw sowie Bekleidung und Führerschein des Halters wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

