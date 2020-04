Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Schwerer Unfall - Fahrerin eingeklemmt.

Duisburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nacht (10.April 2019, 23:44 Uhr) auf dem Willy-Brandt-Ring bei dem eine 35 Jahre alte Fahrerin verletzt wurde. Laut Aussagen mehrerer Zeugen führte die Fahrerin eines Mercedes mehrere Überholvorgänge mit überhöhter Gescchwindigkeit durch. Bei ihrem letzten Überholvorgang wechselte sie in Höhe der Egonstraße auf den rechten Fahrstreifen des Willy-Brand-Rings und fuhr gegen einen dort abgestellten Anhänger eines LKW. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert und kam erst im Bereich des Mittelgrünstreifens an einem Baum zum Stehen. Das Auto wurde beim Zusammenstoß vollständig zerstört, das Dach wurde nahezu gänzlich abgerissen, sodass die eingeklemmte Fahrerin durch Feuerwehrleute befreit werden musste. Die Fahrerin erlitt nur oberflächliche Verletzungen, wurde aber vorsorglich zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich am Unfallort Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, ließen Polizisten eine Blutprobe der Fahrerin entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher.

