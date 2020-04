Polizei Lippe

POL-LIP: Radfahrer durch Krad angefahren

Lippe (ots)

(ho) Bad Salzuflen - Am Samstag gegen 13:50 Uhr kam es in Bad Salzuflen-Hölsen auf der Sylbacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Radfahrer. Der 53-jährige Radfahrer aus Leopoldshöhe befuhr mit seinem Rennrad den rechten Fahrbahnrand in Richtung Ostwestfalenstraße. In Höhe der Begabrücke im Bereich der Ueckermühle kam ihm aus den Serpentinen ein 20-jähriger Kradfahrer auf seiner KTM entgegen. Dieser geriet quer über die Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte mit diesem zusammen. Dabei wurden beide Unfallbeteiligte schwer verletzt und ins Klinikum eingeliefert. Sachschaden 2000 Euro.

