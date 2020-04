Polizei Lippe

POL-LIP: PKW überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Lippe (ots)

(ho) Schieder-Schwalenberg - Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Schieder-Schwalenberg die Detmolder Straße aus Richtung Schieder in Fahrtrichtung Wöbbel. Auf dieser Strecke durchfuhr sie eine Linkskurve mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit und verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser driftete in den rechtsseitigen Straßengraben und überschlug sich an der sich anschließenden Böschung. Von dort rutschte er durch den Straßengraben, zurück auf die Fahrbahn und kam auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Sillstand. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde stationär ins Klinikum eingeliefert. An dem Ford Fiesta entstand Totalschaden.

