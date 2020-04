Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung Sonntag 05.04.20

Neuwied (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag ereigneten sich im Dienstgebiet 5 Verkehrsunfälle. Es blieb bei Sachschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Des Weiteren kam es im Laufe des Samstages zu zwei Körperverletzungsdelikten. In einem Fall stritten sich zwei Jugendliche. Diese trafen sich extra zu dieser Aussprache, die dann doch in einem Handgemenge endete. Beide Kontrahenten erlitten blutete Nasen. Im zweiten Fall stritten sich zwei Bewohner einer Sozialeinrichtung. Der Geschädigte erlitt Kratzer und seine Oberbekleidung wurde zerrissen. Die Unruhestifterin wurde der Einrichtung verwiesen.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Graffiti kam es in Heimbach-Weis. Im Rahmen der Streife viel den Polizeibeamten eine Schmiererei an der Turnhalle in der Flurstraße auf. Hinweise auf die/den unbekannten Täter an die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631-878-0

