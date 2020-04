Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Neuwied/ Linz am Rhein (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche kam es im Stadtgebiet in Linz am Rhein zu mehreren gemeinschädlichen Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten durch Sprühen von Graffiti diverse Objekte im Bereich des Bahnhofes und der Rheinanlagen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend verifiziert werden. Hinweise zu potentiellen Tatverdächtigen oder Zeugen liegen aktuell nicht vor. Zeugen werden daher gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Linz unter der Tel. 02644/9430 oder per Email: pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

