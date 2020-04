Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Schuppen - vier Bobbycars entwendet

Betzdorf (ots)

Zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen der zu einer Kindertagesstätte in der Betzdorfer Jung-Stilling-Straße gehört, kam es am 03.04.2020, gegen 19:55 Uhr. Eine aufmerksame Zeugin hatte vier Jugendliche (drei Jungen, ein Mädchen) bemerkt, die mit Bobbycars vom Schulhof der Grundschule in der Martin-Luther-Straße fuhren. Als sie diese ansprach, flüchteten die Vier zu Fuß und ließen ihre "Fahrzeuge" zurück. Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf stellten fest, dass die Bobbycars zuvor aus dem Schuppen entwendet wurden, nachdem dieser gewaltsam geöffnet wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell