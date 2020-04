Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneute Graffiti-Schmierereien in Heimbach-Weis

Neuwied (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01.04. - 02.04.), kam es in Heimbach-Weis erneut zu Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien, diesmal an einem Wohnhaus für Senioren und mehreren Verkehrsschildern. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Neuwied zu melden (02631-8780).

