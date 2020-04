Polizei Lippe

POL-LIP: Kradfahrer verunglückt

Lippe (ots)

(ho) Lemgo-Lüerdissen - Freitagmittag befuhr ein 44-jähriger Salzufler mit seinem Krad Kawasaki die Niederluher Straße von Matorf kommend in Fahrtrichtung B 238. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Sturz in den dortigen Straßengraben wurde der Mann leicht verletzt.

