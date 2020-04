Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gemeinsame Pressemitteilung mit dem Kommunalen Ordnungsdienst Detmold - Gemeinsam auf "Coronastreife".

Lippe (ots)

Seit vielen Jahren arbeiten der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Detmold und die Kreispolizeibehörde Lippe im Rahmen einer Ordnungspartnerschaft eng zusammen. Für die Kontrollen der Auflagen aus der Coronaschutzverordnung wurde die Zusammenarbeit nochmals intensiviert. Regelmäßig kontrolliert ein gemischtes Team des Kommunalen Ordnungsdienstes mit Beamten des polizeilichen Bezirksdienstes besonders stark frequentierte Örtlichkeiten in gemeinsamen "Coronastreifen", um Präsenz zu zeigen und ansprechbar zu sein. An Verkehrsknotenpunkten wie dem Bahnhof, rund um Supermärke und an Ausflugzielen kommen notgedrungen trotz Kontaktverbot viele Menschen zusammen. Wichtig ist dort die Einhaltung der Abstandsregeln. Verstöße stellt die gemeinsame Streife bislang wenige fest. Die meisten Bürgerinnen und Bürger halten sich an die neuen Regeln. Auf den Streifen wird deshalb nicht bloß kontrolliert, sondern auch viel gesprochen. Etwaige Unsicherheiten über die Rechtsverordnung können die Kolleginnen und Kollegen der ordnungspartnerschaftlichen Streifen im Gespräch mit der Bevölkerung direkt klären. "Wir freuen uns, die gute Zusammenarbeit mit der Polizei in der aktuellen Situation nochmals zu erweitern und Kompetenzen zu bündeln, um die Lipperinnen und Lipper gemeinsam bestmöglich vor den Folgen der Pandemie schützen zu können." erläutert Peer Reese, Leiter des Ordnungsamtes Detmold. Kontrollen zur Einhaltung des Kontaktverbots führen die zuständigen Ordnungsämter im gesamten Kreisgebiet durch. Die Polizei Lippe unterstützt die Ordnungsbehörden bei der Kontrolle der Einhaltung der Rechtsverordnung.

Auf dem Bild: Leiter des Ordnungsamtes Peer Reese, Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes Rafael Rathmann, Bezirksdienstbeamter Polizeihauptkommissar Bernward Neuhaus (von links)

