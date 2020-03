POL-IZ: 200319.2 Heide: Erneuter Portemonnaie-Diebstahl

Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstagmittag ist eine Rentnerin in Heide Opfer eines Diebstahls in einem Supermarkt geworden. Ein Unbekannter entwendete der Dame ihre Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 13.10 Uhr hielt sich die Geschädigte in einem Markt in der Schanzenstraße auf. Sie tätigte ihren Einkauf und stellte schließlich an der Kasse fest, dass ein Dieb ihr Portemonnaie aus ihrer Tasche gestohlen hatte. Im Nachhinein äußerte die 73-Jährige, dass ihr in dem Laden kein Verdächtiger aufgefallen war und sie keinen Personenkontakt bemerkt hatte.

In dem gestohlenen Portemonnaie befanden sich neben Ausweisen und Geldkarten 400 Euro.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

