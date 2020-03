Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200318.6 Brunsbüttel: Ergänzung zur Meldung 200318.4 - Einbruch in Kindertagesstätte

Brunsbüttel (ots)

Ein drittes Mal gingen Unbekannte das Objekt in der Nacht zu gestern an. Sie nutzten das provisorisch gesicherte Einstiegsfenster des Vortages und stiegen in den Kindergarten ein. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf und nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen einen Monitor und Lebensmittel mit.

Auch in dieser Sache sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden sollten.

