Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200318.3 Sommerland: Ein Schwerverletzter und zwei Totalschäden

Sommerland (ots)

Dienstagmittag hat sich in Sommerland ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge ereignet. Einer der Insassen erlitt dabei schwere Verletzungen, der Unfallverursacher blieb unversehrt.

Um 13.10 Uhr war ein 59-Jähriger in einem Van auf der Landesstraße 168, Dückermühle, aus Richtung Herzhorn kommend in Richtung Grönland unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße 118 übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Fahrer eines Audis und kollidierte mit diesem. Der 63-Jährige Audi-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und kam nach einer notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden, Höhe insgesamt etwa 25.000 Euro.

Merle Neufeld

