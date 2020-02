Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mindenerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

lübbecke, Minden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 48-jährige Opelfahrerin aus Minden bei einem Auffahrunfall auf der Bohlenstraße (B 65) in Lübbecke am Montag.

Die Frau war mit ihrem Corsa in Richtung Blasheim unterwegs, als sie gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung mit der Alsweder Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Ein nachfolgender Opelfahrer, ein 53-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf, erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und prallte mit seinem Pkw in das Heck des Corsa.

Während der 53-Jährige unverletzt blieb, kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung um die Mindenerin und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

