POL-MI: Unbekannte stehlen Fahrzeugteile aus vier Mercedes-Transportern

Am Donnerstag und Freitag haben Kriminelle in Bad Oeynhausen vier Mercedes Transporter in den Fokus genommen und aus diesen Fahrzeugteile gestohlen.

So suchten die Täter die Straßen "Kracht's Kamp" in Rehme, die Eidinghausener Straße und den Weidenweg auf und drangen in drei Mercedes Sprinter eines Transportunternehmens ein. Darin demontierte man die Mittelkonsole und entwendete anschließend jeweilig das Zündschloss. Der Tatzeitraum kann hier auf Donnerstag, 14.30 Uhr bis Freitag, 7 Uhr eingegrenzt werden.

Von Donnerstag, 20 Uhr bis Freitag, 12.30 Uhr öffnete man auch den Mercedes Viano eines 58-Jährigen. Dieser stand im Ovelgönner Weg. Nach ähnlichem Muster entfernte man hier ebenfalls das Zündschloss und nahm zudem aus dem Fahrzeug eine Hundebox sowie mehrere Sonnenbrillen mit.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660.

