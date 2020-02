Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Licht, zu hohe Geschwindigkeit, Rotlichtverstoß und Verkehrsunfall - Polizei stellt mehrere Fahrzeugführer unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss fest

Lübbecke, Preußisch Oldendorf (ots)

Am Wochenende haben Beamte der Polizeiwache Lübbecke mehrere Fahrzeugführer unter dem mutmaßlichen Einfluss von Alkohol gestoppt. Ein Autofahrer baute darüber hinaus einen Verkehrsunfall - offenbar ebenfalls unter Einwirkung von alkoholischen Getränken.

Am frühen Samstagmorgen stoppte eine Streifenwagenbesatzung gegen 1.20 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin in der Goebenstraße, die zunächst ohne eingeschaltete Beleuchtungsanlage unterwegs gewesen war. Auf Nachfrage gab sie an, lediglich ein Glas Sekt getrunken zu haben. Da der vor Ort durchgeführte Alkoholtest Verdacht auf einen stärkeren Konsum gab, entnahm man ihr auf der Wache eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Am darauffolgenden Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten gegen 1.45 Uhr einen 26-jährigen Lübbecker in einem Volkswagen auf dem Parkplatz an der Stadthalle. Dieser war zuvor augenscheinlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Er habe lediglich "zwei Kurze" getrunken, sagte er. Der ebenfalls durchgeführte Alkoholvortest gab Anlass für eine Blutprobe, die auf der Wache erfolgte. Das Ergebnis: Sicherstellung des Führerscheins. Währenddessen stoppte eine weitere Streifenwagenbesatzung auf der Bahnhofstraße in Bad Holzhausen einen Autofahrer (29) in einem Renault. Da auch er offenbar alkoholisiert am Steuer saß, kam es zu einer weiteren Blutentnahme.

Nur eine Viertelstunde später rückte auf der Osnabrücker Straße ein 19-Jähriger in einem Mercedes ins Visier der Beamten. Dieser hatte einen mutmaßlichen Rotlichtverstoß begangen. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes. Als Resultat entnahm man auch ihm eine Blutprobe und beschlagnahmte seinen Führerschein.

Später, gegen 4.40 Uhr, wurde ein 25-jähriger aus Preußisch Oldendorf in einem Volkswagen auf der Bohlenstraße überprüft. Auch er war offensichtlich angetrunken, sodass man ihm auf der Wache eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein sicher.

Am Sonntagabend rief man die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall auf die Lindenstraße in Gehlenbeck. Hier war ein Lübbecker (60) mit einem VW in Nähe des Treddenwegs in den Gegenverkehr geraten, wo er mit dem entgegenkommenden Seat einer 55-Jährigen kollidierte. Diese hatte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Es entstand Sachschaden. Auch bei dem 60-jährigen Mann besteht der Verdacht auf Trunkenheit im Straßenverkehr.

