Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200318.1 Heide: Verdacht der Fahrt unter Drogeneinfluss

Heide (ots)

Dienstagnachmittag hat eine Streife in Heide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der allem Anschein nach unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 15.40 Uhr unterzogen Beamte den Fahrer eines Daimlers in der Straße Markt einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie bei dem Dithmarscher gerötete Bindehäute und eine träge Pupillenreaktion fest, was auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeutete. Auf Nachfrage räumte der Betroffene ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben, einen Drogenvortest verweigerte er. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme eine Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Da dies nicht die erste Drogenfahrt des 34-Jährigen war, dürften ihn 1000 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot erwarten - so die Blutuntersuchung den Verdacht des Drogeneinflusses bestätigt.

