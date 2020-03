Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200318.4 Brunsbüttel: Einbruch in Kindertagesstätte

Brunsbüttel (ots)

Von Sonntag auf Montag ist es in Brunsbüttel zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Kindergartens gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Sonntag, 14.00 Uhr, bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt im Geschwister-Scholl-Weg. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem zwei Monitore und Digitalkameras. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unklar.

Ein Tatzusammenhang mit einem Einbruch in dasselbe Gebäude am 24. Februar 2020 ist nicht auszuschließen. Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

