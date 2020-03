Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200318.5 Brunsbüttel: Bargeld und EC-Karte weg

Brunsbüttel (ots)

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt in Brunsbüttel am gestrigen Tag hatte eine Geschädigte den Verlust ihrer Geldbörse samt Inhalt zu beklagen. Der Schaden belief sich auf etwa hundert Euro.

Beginnend ab 11.15 Uhr hielt sich die Seniorin im Edeka-Markt in der Kaufhausstraße für rund zwanzig Minuten auf. Als sie sich mit ihrem Einkauf zur Kasse begab, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse aus ihrer Handtasche, die sie eng bei sich trug. Während des Besuches in dem Geschäft war der Dame keine verdächtige Person aufgefallen, den genauen Tatort konnte sie nicht benennen. Später fand sich das Portemonnaie der 81-Jährigen auf der Herrentoilette wieder an - es fehlten Bargeld und Bankkarte. Eine Abbuchung vom Konto der Frau erfolgte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, denn die Brunsbüttelerin veranlasste unmittelbar nach der Tat die Sperrung der EC-Karte.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

