Polizei Düren

POL-DN: Zweimal Totalschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Titz (ots)

Zweimal Totalschaden

Titz - Bei einem Verkehrsunfall in Titz-Höllen wurden am Mittwochnachmittag zwei Personen leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Frau aus Titz mit ihrem Pkw die Kaiserstraße in Richtung Bettendorf. Sie überquerte die L 12 in dem Moment, als von rechts aus Richtung der B55 ein anderer Wagen herannahte. Trotz eingeleiteter Bremsung ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Wagen wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo er zum Stillstand kam, das Fahrzeug der Unfallverursacherin kam noch im Kreuzungsbereich auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die 54-Jährige blieb unverletzt, ihr Beifahrer wurde noch am Unfallort medizinisch versorgt. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 57-Jähriger aus Titz, musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von mindestens 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell