Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280120-0073: Einbrecher nahmen Möbeltresor mit

Wiehl (ots)

Zwischen 18.00 und 19.05 Uhr sind am Montag (27. Januar) Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Isoldestraße eingestiegen und haben neben Bargeld einen Möbeltresor gestohlen. In das Haus gelangten die Täter über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, welches sie mit einem Hebelwerkzeug öffnen konnten. Der Tresor hat eine Größe von etwa 40 x 40 cm und dürfte vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachtet hat, wird gebeten sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell