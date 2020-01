Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270120-0072: 20-Jährige verletzte sich bei Überschlag schwer

Lindlar (ots)

Auf der L 302 hat sich am Sonntagmorgen (26. Januar) eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen; sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die junge Frau aus Wipperfürth war gegen 07.00 Uhr auf der L 302 zwischen Kaiserau und Neuremscheid unterwegs, als sie aus ungeklärten Umständen nach links von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sie in den ansteigenden Böschungsbereich; der Wagen überschlug sich und kam kopfüber auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, der völlig beschädigte Toyota wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme war die L 302 für etwa 2 Stunden gesperrt.

